Mumbai Rains: भारी बारिश ने रोकी मायानगरी की रफ्तार,जगह-जगह जलजमाव, स्कूलों में छुट्टी

मुंबई की तेज बारिश (Mumbai Rains) ने बुधवार को मायानगरी वालों की एक बार फिर से रफ्तार रोक दी। बुधवार की सुबह मुंबई में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह-जगह जलजमाव हो गया। तेज बारिश की वजह से सुबह ट्रैफिक भी देखने को मिला, साथ ही लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले दो दिन और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मुंबई में कितनी तेज बारिश हुई है। अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कुछ कदम उठाए हैं। बारिश को देखते हुए आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से स्कूलों में बच्चे फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित घर वापस पहुंचाने के लिए प्रधानाध्यापकों को निर्देश भी जारी किया गया है।

मुंबई पुलिस ने भी ट्वी किया, 'मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले दो दिन तक मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का आशंका है। कृपया पूरी तरह से चौकन्ना और सुरक्षित रहें। किसी भी तरह की आपात स्थिति होने पर 100 नंबर पर डायल करें। टेक केयर मुंबई'।

Dear Mumbaikars,



The IMD authorities have indicated high rainfall weather for Mumbai and other adjoining districts for the next 2 days.

Please take adequate precautions and ensure safety.#Dial100 in case of an emergency.

Take care Mumbai.