Mumbai rains: मुंबई में भारी बारिश से एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन रुका, ट्रैफिक पर भी असर

Mumbai rains: मुंबई में भारी बारिश की वजह से जन-जीवन अस्त व्यस्त है। बारिश का असर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन को रोक दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट (एमआईएएल) के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि भारी बारिश की वजह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन को रोक दिया गया है।

Mumbai Airport (MIAL) Spokesperson: Due to heavy rains, there are no movements at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai.