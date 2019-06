Mumbai Rain: मुंबई में आज भी तेज बारिश जारी, पुणे में बारिश बनी कई मौतों की वजह

कई दिनों के इंतजार के बाद मॉनसून ने मुंबई और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को दस्तक गी और पहली मॉनसूनी बारिश हुई। मगर यह पहली बारिश मुंबईवालों के लिए परेशानी का सबब के साथ-साथ कुछ लोगों के लिये काल भी बन गया। शुक्रवार से लगातार महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर जलजमाव हो गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। शनिवार को बारिश की वजह से ही पुणे में दीवार ढह गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को हुई तेज बारिश और फिर वर्षाजनित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। शहर में पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक देरी से इस बार मानसून पहुंचा है। शुक्रवार को जब मुंबईवासी जब सुबह जगे तब भारी बारिश उन्हें नजर आयी। लेकिन कुछ घंटों की बारिश से उन्हें जलभराव, ट्रेनों की देरी, यातायात जाम जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी उपनगर में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तो चलिए जानते हैं बारिश को लेकर हर अपडेट को...



Mumbai Rain Live Updates:

- मुंबई के मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी तट पर मॉनसून काफी सक्रिय है। मुंबई, ठाणे और पश्चिम तट के इलाको में तेज बारिश का अऩुमान है।

India Meteorological Department, Mumbai: Very active monsoon conditions over west coast, with deep westerlies. Heavy rainfall expected in #Mumbai , #Thane & around west coast. pic.twitter.com/ElwYKnF4Gj

-गुजरात: भारी बारिश के कारण आज सुबह वलसाड में मोगराडीह अंडरपास बारिश के पानी से भर गया और वलसाड स्टेशन परिसर में जलभराव हो गया।

#Gujarat: Due to heavy rainfall, Mograwadi underpass in Valsad was filled with rainwater and Valsad station premises was waterlogged, early morning today. pic.twitter.com/FuRXy3WUfT