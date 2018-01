मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर पोस्ट किया बिल्ली का VIDEO, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान!

आजकल लोग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आम लोग ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी भी लोगों की मदद करने के लिए ट्विटर, फेसबुक आदि जैसी साइट्स पर एक्टिव रहते हैं। इसी तरह मुंबई पुलिस भी काफी समय से ट्विटर पर मौजूद है। अपने अकाउंट की मदद से लोगों को ट्रैफिक के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण सूचना भी देती रहती है।

हाल ही में ट्विटर पर मुंबई पुलिस ने एक बिल्ली का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के पोस्ट किए जाने के बाद से ही यह काफी वायरल हो गया है। 1.08 मिनट की इस क्लिक के साथ कैप्शन लिखा गया है कि क्या हमें और कुछ कहने की जरूरत है? इसके साथ ही ट्रैफिकडिसिप्लिन का हैशटैग भी इस्तेमाल किया गया है।

मुंबई पुलिस द्वारा पोस्‍ट किए गए इस वीडियो में बिल्ली सड़क पार करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बिल्ली काफी देरतक सड़क किनारे खड़ी रहती है, जिससे गाडि़यां निकल जाएं।

Need we say more? #TrafficDiscipline pic.twitter.com/TupYEIhXV2