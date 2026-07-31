सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी, मुकदमा दर्ज
मुंबई में सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले दो व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने six लोगों से 68 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। आरोपी फरार हैं, और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष टीम बनाई है।
मुंबई, एजेंसी। सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इन पर सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके छह लोगों से 68 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान योगेश जगन्नाथ पाटणकर और सूर्यकांत निवृत्ति मगरे के तौर पर हुई है। वे फरार हैं और पकड़ने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पीड़ितों को यह कहकर झांसे में लिया कि महाराष्ट्र सरकार में उनकी अच्छी खासी जान-पहचान है और वे पैसे के बदले सरकारी नौकरी दिला सकते हैं।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने छह पीड़ितों से कुल 68 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की है।
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