11 साल तक छह लोगों ने चुराया 73 करोड़ रुपये का पानी, जानें पूरा मामला

मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से 11 सालों तक 73 करोड़ रुपये के भूजल की चोरी के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह जानकारी बुधवार को दी। इस शिकायत को पंड्या मेंशन में रहने वाले किराएदार सुरेश कुमार ढोका ने दर्ज कराई है। इस बिल्डिंग के परिसर में बने दो कुंओं से अवैध रूप से पानी निकालकर उसे बेच गया।

#Maharashtra: Mumbai's Azad Maidan police has registered FIR under sections 379 and 34 of Indian Penal Code against 6 persons for theft of groundwater valued around Rs 73.18 Crores over a period of 11 years; further investigation underway.