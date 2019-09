शरद पवार आज ED के समक्ष होंगे पेश, दक्षिण मुंबई में धारा 144 लागू

राकंपा चीफ शरद यादव करी आज प्रवर्तन निदेशालय में पेशी है। पुलिस ने शुक्रवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार के प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय जाने के नियोजित कार्यक्रम के मद्देनजर बलार्ड पियर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर और दक्षिण मुंबई के अन्य क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक घोटाला मामले में वह शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय के पास एकत्र न हों और सुनिश्चित करें कि लोगों को कोई असुविधा न हो।

पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार रात कहा कि संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, कार्यालय के बाहर धारा 144 लगाई गई। पवार ने बुधवार को कहा था कि वह महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक घोटाले के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे।

