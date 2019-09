रात 11.30 बजे बस स्टैंड पर अकेली महिला के सामने ऑटो चालक कर रहा था 'गंदी हरकत' और फिर हुआ यह...

मुंबई में एक ऑटोरिक्शा द्वारा महिला यात्री के सामने गंदी हरकत करने और मास्टरबेट करने का मामला सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को मालवानी में एक महिला के सामने मास्टरबेट करने के आरोप में एक ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार किया। घटना 1 सितंबर की बताई जा रही है। जांच के दौरान यह पाया गया कि वह एक सीरियल अपराधी है और उसके खिलाफ छेड़छाड़ और सार्वजनिक उपद्रव के कई मामले दर्ज हैं।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद शकील अब्दुल केदार मेमन के रूप में हुई है जो मलाड (पश्चिमी) का ही रहने वाला है। अधिकारी के मुताबिक, महिलाओं को परेशान करने और छेड़छाड़ करने का उसका इतिहास रहा है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 1 सितंबर को रात 11.30 बजे के आसपास की है, जब एक 20 वर्षीय महिला लिंक रोड पर चिंचोली बंदर में बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। मेमन ने अपने ऑटो को बस स्टॉप के पास रोक दिया और अपने वाहन को महिला के पास खड़ा कर दिया।

