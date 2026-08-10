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सेंसेक्स 43 अंक चढ़ा, निफ्टी स्थिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैश्विक अनिश्चितता के चलते कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बीच मुंबई शेयर बाजार में सोमवार को हल्की तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 43 अंक की बढ़त के साथ 78,542.44 अंक पर बंद हुआ। जबकि एनएसई निफ्टी 13 अंकों की मामूली तेजी दिखाते हुए 24,583.80 अंक पर रहा।

सेंसेक्स 43 अंक चढ़ा, निफ्टी स्थिर

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक स्तर पर अनश्चितता के कारण कच्चे तेल के भाव में तेजी के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को मामूली तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 43 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी में 13 अंक की तेजी रही। सेंसेक्स 43.27 अंक बढ़कर 78,542.44 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 78,676.98 अंक तक गया और नीचे में 78,298.92 अंक तक आया। इस तरह कारोबार के दौरान इसमें 378.06 अंक का उतार-चढ़ाव रहा। निफ्टी भी 13.15 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,583.80 अंक पर बंद हुआ।सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस के शेयरों में तेजी रही।

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वहीं, भारतीय स्टेट बैंक, इटर्नल, एनटीपीसी, आईटीसी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.10 प्रतिशत बढ़कर 84.47 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई।

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