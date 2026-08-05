फिल्म बनाने के नाम लाखों का धोखाधड़ी करने का आरोपी चार साल बाद गिरफ्तार, जेल

फिल्म बनाने के नाम लाखों का धोखाधड़ी करने का आरोपी चार साल बाद गिरफ्तार, जेल
सारनाथ में एक व्यक्ति को फिल्म के नाम पर 78 लाख 20 हजार रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुरेन्द्र कुमार यादव ने 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी। करीब चार साल बाद आरोपी जसवंत को मुंबई से पकड़ा गया और बाद में उसे जेल भेज दिया गया।
सारनाथ। फिल्म के नाम पर लाखों रुपया की ठगी करने के आरोपी को पुलिस कम्पाउंड अंधेरी वीरदेसाई रोड जिला बृह मुंबई महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ कर पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 26 अप्रैल 2022 को रुस्तमपुर, थाना चौबेपुर निवासी सुरेन्द्र कुमार यादव ने मुकदमा दर्ज करवाया की उनके भाई वीरेंद्र यादव के फर्म से फिल्म बनाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 78 लाख 20 हजार रुपया ले लिया। इस प्रकरण में पुलिस 420 व 409 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले को संज्ञान में लेकर लगभग चार साल बाद इसके आरोपी कंपाउंड अंधेरी वीरादेसाई रोड, जिला बृह मुंबई महाराष्ट्र निवासी जसवंत (47) को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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