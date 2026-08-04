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बस स्टैंड पर सो रहे यात्री के रुपये व मोबाइल चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा के दुर्गा प्रसाद, जो मुंबई में मजदूरी करते हैं, कानपुर में अपने बीमार पिता से मिलने आए थे। सोमवार रात हॉल में सोते समय उनकी जेब से 4000 रुपये और मोबाइल चोरी हो गया। उन्होंने नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से CCTV फुटेज के जरिए चोर को पकड़ने की मांग की।

बस स्टैंड पर सो रहे यात्री के रुपये व मोबाइल चोरी

बांदा। फतेहपुर के ललौली निवासी दुर्गा प्रसाद पुत्र सीताराम केवट मुंबई में रहकर एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। दुर्गा के मुताबिक उसके पिता जी कानपुर में एक अस्पताल में भर्ती हैं। वह उन्हें देखने कानपुर जा रहा था। सोमवार रात 11 बजे उसे नींद आ गई तो हॉल में सो गया। इसी बीच किसी ने जेब से चार हजार रुपये और मोबाइल चोरी कर लिया। नींद खुली तो मोबाइल व रुपये गायब थे। उसने रात में ही नगर कोतवाली में तहरीर दी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोर को जल्द पकड़ने की मांग की। कहा कि वह चोर को देखने पर पहचान सकता है।

पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है।

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