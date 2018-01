कमला मिल्स हादसाः पब में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार के कारण लगी थी आग

मुंबई के कमला मिल्स में लगी आग को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आग 'वन अबव' से नहीं बल्कि पब 'मोजो बिस्ट्रो' से शुरू हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों ही पब्स ने नियमों का उल्लंघन किया। मुंबई पुलिस अब और भी आरोपियों को लिस्ट में जोड़ रही है।

फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक मिल्स में आग अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार के कारण लगी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजो बिस्ट्रो में हुक्कों की वजह से आग लगी थी। यह दोनों पब अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। बता दें कि इस भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी।

