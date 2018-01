मुंबई में आज उद्योगपतियों से मिलेंगे नेतन्याहू, 26/11 हमले में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुरुवार का मुंबई दौरा काफी व्यस्त रहने की उम्मीद है। इस दौरान वह नाश्ता उद्योगपतियों के साथ करेंगे, उसके बाद 26/11 के आतंकवादी हमले में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। बॉलीवुड के एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस बीच, बुधवार शाम नेतन्याहू मुंबई पहुंच गए जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी अगवानी की।

नेतन्याहू का सुबह का जलपान प्रमुख उद्योगपतियों आनंद महिंद्रा, अजय पिरामल, आदि गोरदेज और चंदा कोचर के साथ होने की संभावना है। इसके बाद नेतन्याहू दक्षिण मुंबई में भारत- इजरायल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित होंगे।

नेतन्याहू और फडणवीस के बीच अलग से बैठक भी होगी। इसके बाद नेतन्याहू मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इसके बाद नेतन्याहू नरीमन हाउस जाएंगे जहां वह 11 साल के मोशे हॉजबर्ग से मिलेंगे। मोशे के पिता रबी गेवरिल हॉजबर्ग और माता रिवका नरीमन हाउस पर 2008 में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे। मोशे मंगलवार को ही मुंबई पहुंचा है। नेतन्याहू इसके बाद ताज होटल में यहूदी समुदाय के 25 से 30 लोगों से मुलाकात करेंगे।

Israel PM #BenjaminNetanyahu and his wife Sara Netanyahu arrived in Mumbai, received by Chief Minister Devendra Fadnavis #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/qL0BUkTYac