मुंबई: लापता हेलिकॉप्टर पवन हंस का मलबा मिला, 4 लोगों के शव बरामद

पवनहंस का एक हेलिकॉप्टर मुंबई हाई में एक तेल रिग की ओर जाने के दौरान नगर तट से दूर आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चार शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे के वक्त हेलिकॉप्टर में ओएनजीसी के पांच कर्मी और दो पायलट सवार थे। तट रक्षक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया कि जुहू एयरोड्रम से सुबह साढ़े दस बजे उड़ान भरने के बाद हेलिकॉप्टर डॉफिन एन 3 लापता हो गया था।

Two bodies identified out of four recovered at sea near debris of #ONGC helicopter. 5 ships, 2 Dornier & 2 helicopters deployed for search & rescue operations : Indian Coast Guard #Mumbai