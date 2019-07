मुंबई: MTNL की बिल्डिंग में लगी आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

मुंबई के बांद्रा में स्थित एमटीएनएल बिल्डिंग में आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। बिल्डिंग में कई लोगों की फंसे होने की आशंका है।

Mumbai: A level 4 fire has broken out in MTNL Building in Bandra, 14 fire tenders are present at the spot. Fire fighting operations are underway. More details awaited. pic.twitter.com/e7NRsYH7O3