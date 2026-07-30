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उद्धव गुट के नेता अनिल परब और 10 अन्य लोग बरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई में एक विशेष अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब और 10 अन्य लोगों को बीएमसी के अधिकारी पर हमले के मामले में बरी कर दिया। विशेष जज महेश जाधव ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का अपराध साबित करने में असफल रहा।

उद्धव गुट के नेता अनिल परब और 10 अन्य लोग बरी

मुंबई, एजेंसी। एक विशेष अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब और 10 अन्य लोगों को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के एक अधिकारी पर हमले और उन्हें डराने-धमकाने के 2023 के मामले में बरी कर दिया। एमपी/एमएलए मामलों के स्पेशल जज महेश जाधव ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का अपराध बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा।

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