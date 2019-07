mumbai building collapse: अब तक 14 लोगों की मौत, मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी

महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई के डोंगरी में मंगलवार सुबह 11.40 बजे महाडा की करीब सौ साल पुरानी चार मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इसमें दबकर 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं एनडीआरएफ की टीम मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए तलाशी अभियान जारी है। एनडीआरएफ की टीम अब स्निफर डॉग की मदद से लोगों को निकालने का काम कर रही है। राज्य के आवास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि टंडेल मार्ग पर एक संकरी गली में स्थित महाराष्ट्र आवास एवं विकास प्राधिकरण (महाडा) की केसरबाई इमारत गिरने से हादसा हुआ। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि घनी आबादी वाले इलाके में हुए इस हादसे में सात लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

-एनडीआरएफ की टीम ने स्निफर डॉग की मदद से लोगों को निकालने का काम शुरू किया

