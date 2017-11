मुंबई: VIDEO भिवंडी में इमारत ढही, 1 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

ठाणे जिले के भिवंडी में चार मंजिला एक इमारत ढह गई जिसके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। क्षेत्रीय आपदा प्रबंध प्रकोष्ठ के प्रमुख संतोष कदम ने बताया कि नवी बस्ती इलाके में सुबह करीब नौ बजे इमारत ढह गई। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के दलों को बचाव एवं राहत कार्य के लिए भिवंडी भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस हादसे में एक लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

A portion of a three floor building collapses in Maharashtra's Bhiwandi. 1 dead and 3 injured. Rescue teams at the spot pic.twitter.com/w18g8sp2Xc