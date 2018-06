संपर्क फॉर समर्थन: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने माधुरी दीक्षित से मुलाकात की

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों को बताने के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से मुलाकात की। यह मुलाकात माधुरी के जुहु स्थित निजी आवास पर हुई। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत शाह आज गायिका लता मंगेशकर और उद्योगपति रतन टाटा से भी मुलाकात करेंगे। लता मंगेशकर और टाटा से भी उनके घर पर जाकर ही मुलाकात करेंगे।

Mumbai: BJP President Amit Shah meets Bollywood actor Madhuri Dixit and her husband Dr. Sriram Madhav Nene as part of 'Sampark for Samarthan' campaign. Maharashtra CM Devendra Fadnavis also present. pic.twitter.com/pZaX1TM7vz