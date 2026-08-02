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जुमार नदी पर 39 अज्ञात शवों का सामूहिक अंत्येष्टि किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के बूटी मोड़ के पास स्थित जुमार नदी के किनारे मुक्ति संस्था ने रविवार को 39 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया। शवों को विधि-धान से नदी तट पर लाया गया और सभी को मुखाग्नि प्रदान की गई। इस पुण्य कार्य में कई लोग शामिल हुए। अब तक मुक्ति संस्था 2.228 शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है।

जुमार नदी पर 39 अज्ञात शवों का सामूहिक अंत्येष्टि किया

रांची, वरीय संवाददाता। बूटी मोड़ से आगे जुमार नदी के पास रविवार को मुक्ति संस्था ने 39 अज्ञात व्यक्ति के शवों का अंतिम संस्कार किया। शवों को विधि-धान के अनुसार नदी तट पर लाया गया। अंत्येष्टि से पूर्व होने वाले सभी विधानों को कर सभी शवों को मुखाग्नि प्रदान की गई। मुक्ति संस्था के सदस्य प्रवीण लोहिया ने इन सभी शवों को मुखाग्नि दी। इस दौरान कई लोग इस पुण्य कार्य के दौरान उपस्थित होकर सभी शवों को नमन कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। मुक्ति संस्था ने अब तक कुल 2.228 शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है।

अंत्येष्टि कार्य के दौरान अंतिम अरदास परमजीत टिंकू ने किया। इस मौके पर सौरभ बथवाल, संदीप कुमार, गौरीशंकर वर्मा, संजय गोयल, अरुण कुटियार, राहुल चौधरी, विजय धानुका, पवन साहु, आदित्य शर्मा, लक्ष्मीकांत काकरा, संजय सिंह, बालवीर जैन, मोती सिंह, निर्मल मोदी, उज्जवल जैन, पंकज खिरवार, नवीन अग्रवाल, राहुल जयसवाल, संदीप पपनेजा, एस कुमार साहब, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, विनय लाल आदि उपस्थित थे।

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