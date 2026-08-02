जुमार नदी पर 39 अज्ञात शवों का सामूहिक अंत्येष्टि किया
रांची के बूटी मोड़ के पास स्थित जुमार नदी के किनारे मुक्ति संस्था ने रविवार को 39 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया। शवों को विधि-धान से नदी तट पर लाया गया और सभी को मुखाग्नि प्रदान की गई। इस पुण्य कार्य में कई लोग शामिल हुए। अब तक मुक्ति संस्था 2.228 शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है।
रांची, वरीय संवाददाता। बूटी मोड़ से आगे जुमार नदी के पास रविवार को मुक्ति संस्था ने 39 अज्ञात व्यक्ति के शवों का अंतिम संस्कार किया। शवों को विधि-धान के अनुसार नदी तट पर लाया गया। अंत्येष्टि से पूर्व होने वाले सभी विधानों को कर सभी शवों को मुखाग्नि प्रदान की गई। मुक्ति संस्था के सदस्य प्रवीण लोहिया ने इन सभी शवों को मुखाग्नि दी। इस दौरान कई लोग इस पुण्य कार्य के दौरान उपस्थित होकर सभी शवों को नमन कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। मुक्ति संस्था ने अब तक कुल 2.228 शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है।
अंत्येष्टि कार्य के दौरान अंतिम अरदास परमजीत टिंकू ने किया। इस मौके पर सौरभ बथवाल, संदीप कुमार, गौरीशंकर वर्मा, संजय गोयल, अरुण कुटियार, राहुल चौधरी, विजय धानुका, पवन साहु, आदित्य शर्मा, लक्ष्मीकांत काकरा, संजय सिंह, बालवीर जैन, मोती सिंह, निर्मल मोदी, उज्जवल जैन, पंकज खिरवार, नवीन अग्रवाल, राहुल जयसवाल, संदीप पपनेजा, एस कुमार साहब, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, विनय लाल आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें