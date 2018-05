मुकेश-नीता अंबानी की बेटी ईशा की हुई सगाई, आनंद पिरामल की बनेंगी दुल्हन

साल 2018 देश के सबसे बड़े व प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी व नीता अंबानी के लिए खुशियों भरा साबित हो रहा है। पहले बेटे आकाश की सगाई और अब बेटी ईशा की बारी। जी हां, मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की सगाई सोमवार की शाम को आनंद पिरामल से हुई। आनंद पिरामल कारोबारी मशहूर उद्योगपति और पिरामल एंटरप्राइजेज के मालिक अजय पिरामल के पुत्र हैं। बता दें कि रविवार को खबर आई थी कि आनंद ने ईशा को प्रपोज किया है।

सोमवार को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटिला में इस अवसर पर एक ग्रैंड पार्टी रखी गई। इसमें बॉलीवुड, खेल जगत से लेकर तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं।

#Maharashtra: Earlier visuals of filmmaker Karan Johar, industrialist Anil Ambani with wife Tina Ambani, actor Ranbir Kapoor & director Ayan Mukerji at Isha Ambani’s engagement party in Mumbai. Isha Ambani will tie the knot with Anand Piramal later this year. pic.twitter.com/Y3rEFQ8KXg