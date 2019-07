चारों तरफ था जलसैलाब और बीच ट्रेन में फंसी थी सैकड़ों की जान, देखें डरा देने वाला यह वीडियो

मुंबई में भारी बारिश के बीच उस वक्त सैकड़ों यात्रियों की जान आफत में आ गई, जब बारिश की वजह से रेल की पटरियां पानी में डूब गई और महालक्ष्मी एक्सप्रेस घंटों फंसी रही। शुक्रवार और शनिवार का दिन महालक्ष्मी एक्सप्रेस में सफर कर रहे सैकड़ों यात्री जीवन भर बुरे स्वप्न के तौर पर याद रखेंगे। मुंबई में भारी बारिश की वजह से करीब 15 घंटे तक फंसी रही महालक्ष्मी एक्स्प्रेस में सफर कर रहे करीब 700 से अधिकर यात्रियों को बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि इस रेस्कयू ऑपरेशन में हवाई मदद भी ली गई।

दरअसल, भारी बारिश के कारण रेल पटरियों के पानी में डूबने से 'महालक्ष्मी एक्सप्रेस करीब 1000 यात्रियों के साथ ठाणे जिले में बदलापुर के पास फंस गई, जिसके बाद अधिकारियों ने विभिन्न राहत एजेंसियों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया। एनडीआरएफ और अन्य राहत-बचाव टीम की मदद से जलसैलाब के बीच ट्रेन में फंसे हुए करीब 700 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्हें मौके से 1.5 किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। फंसे यात्रियों के लिए खाद्य पदार्थ, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध किया गया है।

#WATCH Maharashtra: Aerials shots of Mahalaxmi Express rescue operation. More than 500 passengers have been rescued so far. pic.twitter.com/nLlsfebPAr