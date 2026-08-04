Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंश गुप्ता ने एमएसडब्ल्यू में जीता स्वर्ण पदक राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

ग्रामोदय महाविद्यालय के मेधावी छात्र अंश गुप्ता को 24 वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें यह सम्मान दिया। अंश ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अंश गुप्ता ने एमएसडब्ल्यू में जीता स्वर्ण पदक राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में किया सम्मानित

ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान के एमएसडब्ल्यू के मेधावी छात्र अंश गुप्ता को दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 24 वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सम्मानित किया। अंश गुप्ता ने एमएसडब्ल्यू में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कार्यक्रम में अंश ने अपनी सफलता का श्री माता-पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का मार्गदर्शन बताया। वहीं संस्था संस्थापक मुकुट सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, समाज कार्य विभाग के अध्यक्ष डॉ. वैभव राघव ने मार्गदर्शन दिया। जिसे उन्होंने धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश कुमार जॉइंट सेक्रेटरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की भी उपस्थित रही।

ये भी पढ़ें:Bareily News: ज्ञान के साथ संस्कार भी जरूरी, राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका : आनंदीबेन पटेल

फोटो सहित

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।