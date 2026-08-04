अंश गुप्ता ने एमएसडब्ल्यू में जीता स्वर्ण पदक राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में किया सम्मानित
ग्रामोदय महाविद्यालय के मेधावी छात्र अंश गुप्ता को 24 वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें यह सम्मान दिया। अंश ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे।
ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान के एमएसडब्ल्यू के मेधावी छात्र अंश गुप्ता को दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 24 वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सम्मानित किया। अंश गुप्ता ने एमएसडब्ल्यू में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कार्यक्रम में अंश ने अपनी सफलता का श्री माता-पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का मार्गदर्शन बताया। वहीं संस्था संस्थापक मुकुट सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, समाज कार्य विभाग के अध्यक्ष डॉ. वैभव राघव ने मार्गदर्शन दिया। जिसे उन्होंने धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश कुमार जॉइंट सेक्रेटरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की भी उपस्थित रही।
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