टीआरई -चार में मैथिली की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण
राजीव रंजन झा, दरभंगा। एमएसयू ने बिहार सरकार द्वारा टीआरई फोर शिक्षक भर्ती में मैथिली भाषा को नजरअंदाज किए जाने पर विरोध जताया। संगठन ने कहा कि मैथिली भाषियों का सम्मान प्रभावित हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मैथिली शिक्षकों की रिक्तियां तुरंत बनाई जाएं, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।
राजीव रंजन झा,दरभंगा। एमएसयू ने बिहार सरकार द्वारा टीआरई फोर शिक्षक भर्ती के लिए जारी विषयवार रिक्तियों की सूची में मैथिली भाषा एवं साहित्य को शामिल नहीं किए जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन ने कहा कि उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, मध्य विद्यालय एवं प्राथमिक स्तर पर अनेक भाषाओं और विषयों के लिए रिक्तियां घोषित की गई हैं, किंतु संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल तथा बिहार की प्रमुख भाषाओं में से एक मैथिली को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। यह मिथिला की भाषा, संस्कृति और करोड़ों मैथिलीभाषियों के सम्मान पर सीधा आघात है।एमएसयू के दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय अत्यंत निराशाजनक और भेदभावपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मैथिली विषय की पढ़ाई पहले से संचालित है, किंतु प्रशिक्षित मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। एमएसयू ने बिहार सरकार से मांग की है कि टीआरई फोर की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करते हुए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए मैथिली भाषा एवं साहित्य के शिक्षकों के पर्याप्त पद तत्काल सृजित कर भर्ती की जाए। साथ ही भविष्य की सभी शिक्षक नियुक्तियों में मैथिली को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
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