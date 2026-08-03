खेल : मृदुल की हैट्रिक ने रेंगदाई को जीत दिलाई
मृदुल की हैट्रिक ने रेंगदाई को जीत दिलाई इंफाल। मृदुल डोले की हैट्रिक की
मृदुल की हैट्रिक ने रेंगदाई को जीत दिलाई इंफाल। मृदुल डोले की हैट्रिक की मदद से एफसी रेंगदाई ने सोमवार को डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में टीआरएयू एफसी को 4-3 से हरा दिया। मृदुल (14वें, 24वें और 79वें मिनट) के अलावा चोंगथम किशन सिंह (45 तीन मिनट) ने पदार्पण कर रहे एफसी रेंगदाई के लिए गोल किया। टीआरएयू एफसी के लिए चानम आकाश मैतेई (43वें मिनट), अफदल वरिक्कोडन (47वें मिनट), और लंचुंगरेई पामेई (67वें मिनट, आत्मघाती गोल) ने गोल किए। अब एफसी रेंगदाई दो मैच में छह अंक के साथ ग्रुप डी में शीर्ष पर पहुंच गई है। टीआरएयू एफसी की टीम एक अंक के साथ तीसरे पायदान पर है।
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