सांसद ने कई उपजातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की
पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में बनिया कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन एवं बरनवाल समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इन समुदायों को आरक्षण और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वे केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं।
मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने मंगलवार को लोकसभा में नियम-377 के तहत बनिया कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन एवं बरनवाल समाज को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं होने के कारण केंद्र सरकार की नौकरियों, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण तथा विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सांसद ने सदन में कहा कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में रहने वाले इन समुदायों के अनेक परिवार सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं।
कई राज्यों में इन्हें ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन केंद्रीय सूची में शामिल नहीं होने से केंद्र सरकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, के संकल्प के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसी भावना के अनुरूप इन समुदायों के हितों पर भी समुचित विचार किया जाना चाहिए।सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि संबंधित राज्य सरकारों एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त कर इन समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का वस्तुनिष्ठ परीक्षण कराया जाए। अगर निर्धारित मानकों के अनुरूप ये समुदाय पात्र पाए जाते हैं तो इन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पर सकारात्मक एवं समयबद्ध निर्णय लिया जाए, ताकि उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं अवसरों का समान लाभ मिल सके।
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