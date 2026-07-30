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सांसद ने लोकसभा में की रेलवे वैगन फैक्ट्री व मेगा सर्विसिंग केंद्र स्थापित करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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गढ़वा, प्रतिनिधि। सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में पलामू में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई और मेगा वैगन मरम्मत केंद्र की स्थापना की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री को इस परियोजना के लिए पत्र लिखा और कहा कि यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से उपेक्षित है, जिससे युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं।

सांसद ने लोकसभा में की रेलवे वैगन फैक्ट्री व मेगा सर्विसिंग केंद्र स्थापित करने की मांग

गढ़वा, प्रतिनिधि। सांसद विष्णु दयाल राम ने बुधवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए पलामू जिले में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई और मेगा वैगन मरम्मत व सर्विसिंग केंद्र की स्थापना की मांग की। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर व व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर भी पलामू में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की स्थापना का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें:Palamu News: पलामू में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई स्थापित हो: सांसद

औद्योगिक विकास की आवश्यकता

लोकसभा में अपनी बात रखते हुए सांसद ने कहा कि गढ़वा व पलामू जिले झारखंड के सबसे पिछड़े और औद्योगिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर उद्योगों और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण यहां के हजारों युवाओं को रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। उसका असर न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है।

महत्वपूर्ण भूमिका

उन्होंने कहा कि झारखंड भारतीय रेल के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण माल ढुलाई राज्यों में से एक है। विशेषकर कोयला परिवहन में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद आज तक यहां भारतीय रेल की कोई बड़ी वैगन निर्माण इकाई स्थापित नहीं की गई है। सांसद ने बताया कि पलामू जिले के गढ़वा रोड और जपला रेलवे स्टेशन इस प्रकार की परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान हैं। यहां रेलवे की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और दोनों स्टेशन सीसीएल और बीसीसीएल के कोयला क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख मालवाहक रेल मार्ग पर स्थित हैं, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मालगाड़ियां संचालित होती हैं।

समस्याओं का समाधान

सांसद ने कहा कि वर्तमान में भारतीय रेल को वैगनों के पीरियॉडिक ओवरहॉल और रूटीन ओवरहॉल के लिए पर्याप्त अनुरक्षण क्षमता का अभाव झेलना पड़ रहा है। उसके कारण अनुरक्षण कार्यों में देरी होती है, वैगनों की उपलब्धता प्रभावित होती है और परिचालन दक्षता के साथ-साथ सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। अगर पलामू में मेगा अनुरक्षण कार्यशाला स्थापित की जाती है तो इन समस्याओं का प्रभावी समाधान होगा और माल परिवहन व्यवस्था अधिक मजबूत एवं सुरक्षित बनेगी।

रेल मंत्री से आग्रह

सांसद ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि गढ़वा रोड अथवा जपला रेलवे स्टेशन पर रेलवे वैगन उत्पादन इकाई या मेगा वैगन अनुरक्षण कार्यशाला की स्थापना के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भारतीय रेल की परिचालन क्षमता और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, वैगनों की उपलब्धता बेहतर होगी और गढ़वा व पलामू सहित पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और युवाओं के मजबूरन पलायन पर प्रभावी रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सांसद विष्णु दयाल राम ने किस मुद्दे को उठाया?
संसद में सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई और मेगा वैगन मरम्मत केंद्र की स्थापना का मुद्दा उठाया।

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