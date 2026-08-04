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कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली-शामली मेमू अब हरिद्वार तक जाएगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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कांवड़ यात्रा के दौरान सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने केंद्रीय रेल मंत्री से मिलकर रेल सेवाओं की मांग की। उन्होंने दिल्ली-शामली मेमू ट्रेन का हरिद्वार तक विस्तार करने का आग्रह किया, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए आसानी हो सके। महादेव मंदिर पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होती है।

कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली-शामली मेमू अब हरिद्वार तक जाएगी

बागपत। कांवड़ यात्रा के चलते सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर दिल्ली-बागपत-खेकड़ा-बड़ौत-शामली-सहारनपुर रेलखंड पर विशेष रेल सेवाएं शुरू करने, अतिरिक्त कोच लगाने और प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की थी। इसी बीच रेलवे ने श्रद्धालुओं को राहत देते हुए दिल्ली-शामली मेमू ट्रेन का अस्थायी विस्तार हरिद्वार तक कर दिया है। सांसद ने कहा था कि पुरा महादेव मंदिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगाजल लेकर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस रेलखंड पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, जिससे ट्रेनों और स्टेशनों पर भारी भीड़ रहती है।

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