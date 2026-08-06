Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कटिहार जंक्शन से प्रतिदिन 172 यात्री ट्रेनें और 25 मालगाड़ियां संचालित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

-फोटो : पूर्णिया सांसद। -सीमांचल के रेल विकास को लेकर पूर्णिया सांसद ने लोकसभा में उठाए सवाल -यार्ड, प्लेटफॉर्म, बाईपास लाइन और नई रेल परियोजनाओं पर

कटिहार जंक्शन से प्रतिदिन 172 यात्री ट्रेनें और 25 मालगाड़ियां संचालित

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में कटिहार जंक्शन के विस्तार और सीमांचल क्षेत्र की रेल संपर्क व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रश्न पूछते हुए जानना चाहा कि बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए कटिहार जंक्शन पर अतिरिक्त यार्ड, प्लेटफॉर्म और बाईपास लाइन बनाने की कोई योजना है या नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार बिहार के सीमांचल क्षेत्र को पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए नई रेल संपर्क परियोजनाओं का कोई विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कर रही है।

सांसद के सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कटिहार जंक्शन देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जहां प्रतिदिन 172 यात्री ट्रेनें और 25 मालगाड़ियां संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्टेशन पर 49 लाइनें, 9 प्लेटफॉर्म, 4 पिट लाइनें और 2 स्टैबलिंग लाइनें उपलब्ध हैं, जो मौजूदा यात्री एवं माल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। रेल मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे क्षेत्र में 2,183 किलोमीटर लंबाई और 76,631 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 27 रेल परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 14 नई रेल लाइनें, 2 आमान परिवर्तन तथा 11 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा बजट आवंटन में वृद्धि, फील्ड अधिकारियों को अधिक अधिकार, नियमित प्रगति समीक्षा तथा भूमि अधिग्रहण एवं अन्य स्वीकृतियों के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। कटिहार जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए भी चयनित किया गया है। स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, सभी प्लेटफॉर्मों पर शेड, पेयजल, शौचालय, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, बैठने की व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर, ऊपरी पैदल पुल और बेहतर प्रकाश व्यवस्था जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल के वर्षों में प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर अतिरिक्त शेल्टर, दिव्यांग शौचालय तथा मनिहारी टर्मिनल के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य भी पूरा किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pappu Yadav Purnia News Purnia Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।