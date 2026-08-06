कटिहार जंक्शन से प्रतिदिन 172 यात्री ट्रेनें और 25 मालगाड़ियां संचालित

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में कटिहार जंक्शन के विस्तार और सीमांचल क्षेत्र की रेल संपर्क व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रश्न पूछते हुए जानना चाहा कि बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए कटिहार जंक्शन पर अतिरिक्त यार्ड, प्लेटफॉर्म और बाईपास लाइन बनाने की कोई योजना है या नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार बिहार के सीमांचल क्षेत्र को पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों से बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए नई रेल संपर्क परियोजनाओं का कोई विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कर रही है।

सांसद के सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कटिहार जंक्शन देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जहां प्रतिदिन 172 यात्री ट्रेनें और 25 मालगाड़ियां संचालित होती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्टेशन पर 49 लाइनें, 9 प्लेटफॉर्म, 4 पिट लाइनें और 2 स्टैबलिंग लाइनें उपलब्ध हैं, जो मौजूदा यात्री एवं माल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। रेल मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे क्षेत्र में 2,183 किलोमीटर लंबाई और 76,631 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 27 रेल परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 14 नई रेल लाइनें, 2 आमान परिवर्तन तथा 11 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा बजट आवंटन में वृद्धि, फील्ड अधिकारियों को अधिक अधिकार, नियमित प्रगति समीक्षा तथा भूमि अधिग्रहण एवं अन्य स्वीकृतियों के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। कटिहार जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए भी चयनित किया गया है। स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, सभी प्लेटफॉर्मों पर शेड, पेयजल, शौचालय, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, बैठने की व्यवस्था, लिफ्ट, एस्केलेटर, ऊपरी पैदल पुल और बेहतर प्रकाश व्यवस्था जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल के वर्षों में प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर अतिरिक्त शेल्टर, दिव्यांग शौचालय तथा मनिहारी टर्मिनल के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य भी पूरा किया गया है।