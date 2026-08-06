धीमेश्वर धाम में सांसद ने लगवाए पांच नए चापाकल

बनमनखी, संवाद सूत्र। श्रावणी महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने निजी कोष से धीमेश्वर धाम मंदिर परिसर एवं आसपास पांच नए चापाकल लगवाए हैं। इससे सावन में जलाभिषेक के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि गोपाल सिंह ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए मंदिर परिसर एवं आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांच स्थानों का चयन कर नए चापाकल लगाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु मनिहारी के उत्तरवाहिनी गंगा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर धीमेश्वर धाम पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में पेयजल की समुचित व्यवस्था आवश्यक थी। श्रद्धालुओं की परेशानी की जानकारी मिलने पर सांसद पप्पू यादव ने तत्काल अपने स्तर से यह व्यवस्था कराई। सांसद ने मंदिर समिति को आश्वस्त किया है कि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भविष्य में भी हरसंभव सहयोग किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अमरदीप उज्जैन, साकेत सुमन उर्फ ललन यादव, प्रकाश सिंह, निर्मल शर्मा, नंदलाल शर्मा, रंजन शर्मा सहित अन्य सदस्यों एवं ग्रामीणों ने सांसद पप्पू यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नए चापाकल लगने से सावन में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी।