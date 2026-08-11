सांसद नीरज ने ग्रामीण क्षेत्र में भी गैस बुकिंग 25 दिन करने की रखी मांग
बरेली। आंवला सांसद नीरज मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए निर्धारित 45 दिन की अवधि को घटाकर शहरी क्षेत्रों की
आंवला सांसद नीरज मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए निर्धारित 45 दिन की अवधि को घटाकर शहरी क्षेत्रों की तरह 25 दिन करने की मांग उठाई है। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री को पत्र भेजकर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच यह अंतर समाप्त करने का आग्रह किया है। सांसद का कहना है कि एलपीजी के अन्य सभी नियम समान हैं, इसलिए बुकिंग अवधि में 20 दिन का अंतर उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों में गैस की खपत बढ़ने से सिलेंडर जल्दी खत्म होने पर लंबा इंतजार करना पड़ता है।
सांसद ने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों सहित सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल की सुविधा मिलनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें