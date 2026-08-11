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सांसद नीरज ने ग्रामीण क्षेत्र में भी गैस बुकिंग 25 दिन करने की रखी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली। आंवला सांसद नीरज मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए निर्धारित 45 दिन की अवधि को घटाकर शहरी क्षेत्रों की

सांसद नीरज ने ग्रामीण क्षेत्र में भी गैस बुकिंग 25 दिन करने की रखी मांग

आंवला सांसद नीरज मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए निर्धारित 45 दिन की अवधि को घटाकर शहरी क्षेत्रों की तरह 25 दिन करने की मांग उठाई है। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री को पत्र भेजकर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच यह अंतर समाप्त करने का आग्रह किया है। सांसद का कहना है कि एलपीजी के अन्य सभी नियम समान हैं, इसलिए बुकिंग अवधि में 20 दिन का अंतर उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों में गैस की खपत बढ़ने से सिलेंडर जल्दी खत्म होने पर लंबा इंतजार करना पड़ता है।

सांसद ने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों सहित सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल की सुविधा मिलनी चाहिए।

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