नवनीत राणा और विधायक पति को नहीं मिल पाई बेल, दो दिन और काटनी होगी जेल

अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका बुधवार तक के लिए टल गई है। मुंबई की सत्र न्यायालय ने राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है।

इस खबर को सुनें