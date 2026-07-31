चंदवारा में सांसद श्राद्ध सहयोग अभियान के तहत दो परिवारों को सहायता

चंदवारा निज प्रतिनिधि । हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल द्वारा संचालित सांसद श्राद्ध सहयोग अभियान के तहत शुक्रवार को चंदवारा प्रखंड के दो शोकाकुल परिवारों को श्राद्ध सहयोग किट उपलब्ध कराई गई। अभियान के तहत चंदवारा शिव मंदिर टोला निवासी बंधन पंडित (95 वर्ष) के आश्रित अशोक पंडित व भोंडो पंचायत निवासी मोहन तुरी के परिजनों को श्राद्ध सहयोग किट प्रदान की गई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सांसद मनीष जायसवाल का यह अभियान दुःख की घड़ी में जरूरतमंद परिवारों को सहयोग प्रदान करने का एक मानवीय प्रयास है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि बंटी मोदी,मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर सोनी, मंडल सांसद प्रतिनिधि सुखदेव साव, मंडल प्रतिनिधि द्वारिका प्रसाद राणा, महामंत्री आनंद मोदी, कोषाध्यक्ष विनोद प्रसाद बरनवाल, पूर्व मुखिया लालदेव साव, वीरेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा कार्यकर्ता महावीर साव, रामसेवक तुरी, दुखन तुरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।