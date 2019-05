भोपाल सीट पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कब्जा, 3,64,822 वोट से दिग्विजय सिंह को हराया

मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हरा दिया है. भोपाल सीट पर कड़ी टक्कर में साध्वी प्रज्ञा ने 3,64,822 वोटों के अंतर से दिग्विजय सिंह को हरा दिया. जीत हासिल करने के बाद प्रज्ञा शुक्रवार को पार्टी दफ्तर पहुंचीं. बता दें कि लंबे समय से भारतीय जनता पाटीर् का गढ़ रहे देश के चुनिंदा राज्यों में से एक, मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने भले ही पांच महीने पहले अपना परचम फहरा कर भाजपा को आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुल 29 में से 28 सीटों पर बंपर जीत के साथ पाटीर् ने एक बार फिर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का भी दम निकाल दिया है।

