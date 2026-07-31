अमली कौर और लोहरा की चकबंदी प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराने की लोकसभा में उठी मांग
बांदा की सांसद कृष्णा देवी ने ग्राम अमली कोर और लोहरा में चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने प्रदेश सरकार से उच्चस्तरीय जांच की मांग की, यह कहते हुए कि राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली से स्थानीय किसानों को परेशानी हो रही है। सरकार से हस्तक्षेप की अपील की गई है।
बांदा। बांदा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कृष्णा देवी ने जनपद के ग्राम अमली कोर और लोहरा में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मामला लोकसभा में उठाया। सांसद ने प्रदेश सरकार से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। सांसद ने 24 जुलाई 2026 को लोकसभा सचिवालय में प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के जनपद बांदा के ग्राम अमली कोर और लोहरा में राजस्व विभाग की चकबंदी प्रक्रिया जारी है, लेकिन इससे संबंधित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा विधि-विरुद्ध कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे स्थानीय किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सांसद ने यह भी कहा कि संबंधित गांवों में तालाबों की भूमि पर भी चक आवंटित कर दिए गए, जिससे तालाबों का अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने इसे किसानों और सार्वजनिक हित के लिए गंभीर विषय बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। सांसद कृष्णा देवी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार को निर्देशित कर बांदा के अमलीकौर और लोहरा गांवों में चल रही चकबंदी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की जाए, ताकि किसानों की शिकायतों का समाधान हो सके और यदि कहीं अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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