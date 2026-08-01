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लोकसभा में गूंजा छिपादोहर व हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन का मुद्दा, सांसद कालीचरण सिंह ने हटाने के प्रस्ताव का किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह ने लातेहार में छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशनों को हटाने की आशंका पर लोकसभा में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों स्टेशनों का नियमित उपयोग स्थानीय जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्थायी समाधान के रूप में स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार की मांग की।

लोकसभा में गूंजा छिपादोहर व हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन का मुद्दा, सांसद कालीचरण सिंह ने हटाने के प्रस्ताव का किया विरोध

लातेहार, संवाददाता। चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह ने छिपादोहर एवं हेहेगड़ा रेलवे स्टेशनों को हटाने अथवा विस्थापित किए जाने की आशंका का मामला लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि दोनों स्टेशनों को हटाने के प्रस्ताव से क्षेत्र की जनता में भारी नाराजगी है। स्थानीय ग्रामीण, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सांसद ने सदन में कहा कि छिपादोहर और हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन पलामू टाइगर रिजर्व से सटे वनांचल क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों, आदिवासी परिवारों, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, मरीजों तथा छोटे व्यापारियों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं।

प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इन स्टेशनों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन रेलवे स्टेशनों को हटाया या विस्थापित किया गया तो लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियां भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगी तथा दूरस्थ ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी कमजोर पड़ जाएगी। सांसद कालीचरण सिंह ने भारत सरकार और रेल मंत्रालय से मांग की कि छिपादोहर एवं हेहेगड़ा रेलवे स्टेशनों को हटाने अथवा विस्थापित करने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने स्थानीय जनता से व्यापक विचार-विमर्श करते हुए दोनों स्टेशनों का आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं का विस्तार तथा अधिक ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की भी मांग की।

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