महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में छह सोलर पार्क स्थापित करने की मांग
सांसद जनार्दन सिंह 'सिग्रीवाल' ने लोकसभा में उठाया मुद्दापना का महत्वपूर्ण मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में...
सांसद जनार्दन सिंह 'सिग्रीवाल' ने लोकसभा में उठाया मुद्दा छपरा। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह 'सिग्रीवाल' नेअपने संसदीय क्षेत्र में सोलर पार्कों की स्थापना का महत्वपूर्ण मुद्दा लोकसभा में उठाया।
सौर ऊर्जा का महत्व
उन्होंने कहा कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में आता है, जहां आज भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में विद्युत आपूर्ति की स्थिति समान नहीं है। सांसद सिग्रीवाल ने सदन में कहा कि rural और urban क्षेत्रों के बीच बिजली उपलब्धता की असमानता को दूर करने के लिए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।
सरकार से अनुरोध
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नई पहल कर रही है। इसी क्रम में सांसद ने भारत सरकार से आग्रह किया कि उनके संसदीय क्षेत्र के सारण (छपरा) जिले के जलालपुर, एकमा, बनियापुर एवं तरैया तथा सिवान जिले के महाराजगंज एवं गोरेयakoठी में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के तहत सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक-एक सोलर पार्क स्थापित कराया जाए।
स्थानीय स्तर पर लाभ
उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सोलर पार्क की स्थापना के लिए पर्याप्त धूप और समतल भूमि उपलब्ध है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है। सिग्रीवाल ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर और अधिक समय तक विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सांसद ने अध्यक्ष के माध्यम से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इन सोलर पार्कों की स्थापना से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी शहरी क्षेत्रों की तरह 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।
सामान्य प्रश्न
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