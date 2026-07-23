भाजपा विधायक पाठक को हाईकोर्ट ने राहत दी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक संजय पाठक की न्यायाधीश को फोन करने के मामले में बिना शर्त माफी स्वीकार की। कोर्ट ने पाठक को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत न करें। कार्यवाही में इस अवमानना को न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं मानते हुए अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
जबलपुर, एजेंसी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश को फोन करने के मामले में भाजपा विधायक और खनन कारोबारी संजय पाठक की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने कहा कि यह अवमानना ऐसी प्रकृति की नहीं है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई हो। कोर्ट ने कहा कि पाठक ने हलफनामा दायर कर अदालत और संबंधित न्यायाधीश, दोनों से बिना शर्त माफी मांगी है। अदालत ने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि अवमाननाकर्ता भविष्य में ऐसी हरकत नहीं दोहराएं और सावधानी बरतें।
इसके साथ ही अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई आपराधिक अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें