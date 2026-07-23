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भाजपा विधायक पाठक को हाईकोर्ट ने राहत दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक संजय पाठक की न्यायाधीश को फोन करने के मामले में बिना शर्त माफी स्वीकार की। कोर्ट ने पाठक को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत न करें। कार्यवाही में इस अवमानना को न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं मानते हुए अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

भाजपा विधायक पाठक को हाईकोर्ट ने राहत दी

जबलपुर, एजेंसी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश को फोन करने के मामले में भाजपा विधायक और खनन कारोबारी संजय पाठक की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने कहा कि यह अवमानना ऐसी प्रकृति की नहीं है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई हो। कोर्ट ने कहा कि पाठक ने हलफनामा दायर कर अदालत और संबंधित न्यायाधीश, दोनों से बिना शर्त माफी मांगी है। अदालत ने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि अवमाननाकर्ता भविष्य में ऐसी हरकत नहीं दोहराएं और सावधानी बरतें।

इसके साथ ही अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई आपराधिक अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया।

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