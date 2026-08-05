खादी ग्रामोद्योग को करें पुनर्जीवित:सांसद
स्थानीय सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर खादी ग्रामोद्योग संस्थानों को पुनर्जीवित करने की मांग की, जिससे मिथिला और दरभंगा में रोजगार में वृद्धि होगी। उन्होंने आईएमएम और नेशनल फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की स्थापना में भी सहायता मांगी। वित्त मंत्री ने आवश्यक पहल का आश्वासन दिया।
बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। स्थानीय सांसद सह लोस में पार्टी सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनसे खादी ग्रामोद्योग संस्थानों को पुनर्जीवित करने की मांग की। कहा कि इससे मिथिला समेत दरभंगा जिले में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस दौरान सांसद डॉ. ठाकुर ने उनसे दरभंगा में आईएमएम व नेशनल फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे अन्य रोजगारपरक आधुनिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए भी ध्यान आकृष्ट कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस दिशा में आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सांसद डॉ. ठाकुर ने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बिहार खासकर दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के विकास कार्यों को दी जा रही प्राथमिकताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूमिका तथा प्रयासों की जमकर सराहना की।सांसद डॉ. ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ दरभंगा के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग संस्थानों का कायाकल्प किए जाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया था। इस पर तेजी से पहल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण भारत में शुरू होने वाले शी मार्ट योजना के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
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