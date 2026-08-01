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शिक्षक बहाली में मैथिली विषय के पद की संख्या बढ़ाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बीपीएससी द्वारा मैथिली विषय के टीजीटी व पीजीटी पदों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैथिली लगभग आठ करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। उन्होंने नए पदों के सृजन की मांग की है।

शिक्षक बहाली में मैथिली विषय के पद की संख्या बढ़ाने की मांग

बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बीपीएससी द्वारा टीआरई फोर में मैथिली विषय के टीजीटी व पीजीटी पदों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि तथा टीआरई थ्री के रिक्त एवं बैकलॉग पदों के समायोजन तथा आवश्यकतानुसार नए शिक्षक पदों के सृजन का आग्रह किया है। सांसद डॉ. ठाकुर ने पत्र में मैथिली भाषा के पदों की संख्या को बढ़ाए जाने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह भाषा आज भारत, नेपाल तथा विश्व के विभिन्न देशों में लगभग आठ करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन इस भाषा में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है।

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यूपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में मान्य है। सीटेट में मैथिली भाषा शामिल है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मैथिली विषय उपलब्ध है। लोकसभा की कार्यवाही का अनुवाद मैथिली में किया जाता है।इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की वेबसाइटों पर भी मैथिली भाषा को स्थान दिया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली साहित्य को नियमित सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऐसे में बिहार के विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। सांसद ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा टीआरई थ्री में मैथिली विषय के कई पद रिक्त रह गए थे। यदि उन रिक्त एवं बैकलॉग पदों को टीआरई फोर में समायोजित करते हुए आवश्यकता के अनुरूप टीजीटी एवं पीजीटी के पदों की संख्या बढ़ाई जाए तथा नए पदों का सृजन किया जाए, तो हजारों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा।

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