यशवंतपुर-धनबाद एक्सप्रेस नियमित करने की मांग

सांसद ढुलू महतो ने धनबाद और आस-पास के क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को लोकसभा में उठाया। उन्होंने रेल सुविधाओं, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आईटी उद्योग को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। उन्होंने यशवंतपुर–धनबाद एक्सप्रेस के विशेष परिचालन और आईआईटी से 150 स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सहायता की जानकारी भी साझा की।

धनबाद, विशेष संवाददाता। सांसद ढुलू महतो ने लोकसभा में धनबाद और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने रेल सुविधा, रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास जैसे विषयों पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। सांसद ने यशवंतपुर–धनबाद एक्सप्रेस स्पेशल नियमित चलाने तथा इसका मार्ग बोकारो स्टील सिटी, रांची, राउरकेला और तिरुपति होकर करने का मुद्दा उठाया।

रेल सुविधा उन्होंने कहा कि इससे यात्रा की दूरी 2,643 किलोमीटर से घटकर 2,052 किलोमीटर हो सकती है और यात्रियों का 14 घंटे समय बचेगा। रेल मंत्रालय ने उत्तर में बताया कि फरवरी से अप्रैल-2026 के दौरान स्पेशल ट्रेन का परिचालन यात्रियों की अतिरिक्त मांग को देखते हुए किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि 23 मार्च-2026 से पोत्तनूर–धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है, जिससे रांची, बोकारो और धनबाद क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिली है।

आईटी उद्योग अबतक आईआईटी से 150 स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सहायता: सांसद ने धनबाद में आधुनिक सॉफ्टवेयर पार्क और आईटी उद्योग को बढ़ावा देने का मुद्दा उठाया। सरकार से जानकारी मांगी कि आईआईटी, बीआईटी सिंदरी और सीएसआईआर-सीआईएमएफआर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वहां आधुनिक सॉफ्टवेयर पार्क या उद्योग-अकादमिक नवाचार केंद्र स्थापित करने की क्या योजना है। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि आईआईटी के माध्यम से 150 स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सहायता दी गई है। संस्थान चार इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन केंद्र संचालित कर रहा है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) का केंद्र धनबाद के बीआईटी सिंदरी परिसर में कार्यरत है।