मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता के अलावा दिखा ये नजारा भी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (एनडीए) घटक दलों के कई शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकता के महागठबंधन का चेहरा नजर आया।

