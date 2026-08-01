धर्म परिवर्तन कराने वालों को जेल भेजा जाएगा: मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ के तहत धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने महिलाओं को 300 करोड़ रुपये के लोन भी दिए।
झाबुआ, एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी इलाकों में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। धार-झाबुआ में किसी भी मिशनरी को लोगों का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं है। अगर वे लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।अधिकारियों ने बताया कि जबरदस्ती, धोखाधड़ी और लालच देकर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए गए ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कार्यक्रम के दौरान, मोहन यादव ने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को 300 करोड़ रुपये के लोन बांटे। उन्होंने झाबुआ जिले में 174 करोड़ रुपये से ज्यादा के 29 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी और 109 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 28 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
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