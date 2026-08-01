धर्म परिवर्तन कराने वालों को जेल भेजा जाएगा: मुख्यमंत्री

झाबुआ, एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी इलाकों में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। धार-झाबुआ में किसी भी मिशनरी को लोगों का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं है। अगर वे लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।अधिकारियों ने बताया कि जबरदस्ती, धोखाधड़ी और लालच देकर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए गए ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।