Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धर्म परिवर्तन कराने वालों को जेल भेजा जाएगा: मुख्यमंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ के तहत धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने महिलाओं को 300 करोड़ रुपये के लोन भी दिए।

धर्म परिवर्तन कराने वालों को जेल भेजा जाएगा: मुख्यमंत्री

झाबुआ, एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासी इलाकों में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। धार-झाबुआ में किसी भी मिशनरी को लोगों का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं है। अगर वे लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।अधिकारियों ने बताया कि जबरदस्ती, धोखाधड़ी और लालच देकर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए गए ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

कार्यक्रम के दौरान, मोहन यादव ने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को 300 करोड़ रुपये के लोन बांटे। उन्होंने झाबुआ जिले में 174 करोड़ रुपये से ज्यादा के 29 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी और 109 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 28 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Madhya Pradesh Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।