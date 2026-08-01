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ईपीएस-95 पेंशन के लिए आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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सांसद विद्युतवरण महतो ने लोकसभा में EPS-95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कई पात्र कर्मचारी डिजिटल साक्षरता की कमी और तकनीकी सहायता की कमी के कारण आवेदन नहीं कर सके। क्षेत्र में करीब 1200 कर्मचारी प्रभावित हैं।

ईपीएस-95 पेंशन के लिए आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग

जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। सांसद विद्युतवरण महतो ने शुक्रवार को लोकसभा में ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा दोबारा बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प दिया गया था, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी, ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता और तकनीकी सहायता के अभाव में बड़ी संख्या में कर्मचारी आवेदन नहीं कर सके। सांसद ने बताया कि केवल जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के करीब 1200 पात्र पूर्व कर्मचारी इस समस्या से प्रभावित हैं। उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्री से आग्रह किया कि प्रभावित कर्मचारियों के हित में विशेष अवसर देते हुए आवेदन की समय-सीमा फिर से तय की जाए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल सके।

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