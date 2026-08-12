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सांसद ने सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हापुड़ जंक्शन पर स्थायी ठहराव का उठाया मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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मेरठ-हापुड़ सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हापुड़ जंक्शन पर वाराणसी-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्थायी ठहराव का आग्रह किया। उन्होंने पत्र में हापुड़ की औद्योगिक और शैक्षणिक महत्वता का उल्लेख किया और यात्रियों की सुविधा के लिए इस ठहराव की आवश्यकता बताई।

सांसद ने सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हापुड़ जंक्शन पर स्थायी ठहराव का उठाया मुद्दा

मेरठ-हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने दिल्ली में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते ट्रेन संख्या 22417/22418 (वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी) सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हापुड़ जंक्शन पर स्थायी ठहराव स्वीकृत करने का औपचारिक आग्रह किया है। इस संबंध में उन्होंने एक पत्र भी केंद्रीय रेल मंत्री को सौंपा। सांसद अरुण गोविल ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत भारत स्टेशन योजना और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के माध्यम से भारतीय रेल के हो रहे कायाकल्प की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र हापुड़ की दीर्घकालिक जन मांग को रेल मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा।

उन्होंने पत्र में कहा कि हापुड़ एक प्रमुख कृषि, औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र होने के साथ-साथ दिल्ली-मुरादाबाद-लखनऊ रेलखंड का मुख्य जंक्शन है। वर्तमान में इस महत्वपूर्ण सुपरफास्ट ट्रेन का हापुड़ में ठहराव न होने के कारण स्थानीय निवासियों, व्यापारियों, छात्रों, सैनिकों और मरीजों को गाजियाबाद या मुरादाबाद स्टेशन तक जाना पड़ता है।इससे आम जनता के समय, श्रम और धन की अनावश्यक बर्बादी होती है। सांसद ने हापुड़ जंक्शन पर ठहराव के प्रशासनिक व सामाजिक कारण बताते हुए कहा कि इस एक निर्णय से न केवल हापुड़ शहर, बल्कि पिलखुवा, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना और सिंभावली जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों नागरिकों को सीधे पूर्वांचल व वाराणसी तक की यात्रा में सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा, हापुड़ औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ से प्रचुर मात्रा में यात्री भार मिलेगा, जिससे रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि मात्र दो मिनट का ठहराव देने से ट्रेन की समयसारणी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांसद अरुण गोविल ने उम्मीद जताई कि जनहित और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल मंत्रालय जल्द ही हापुड़ जंक्शन पर इस ट्रेन के स्थायी ठहराव की स्वीकृति प्रदान करेगा।

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