33 पर्वतारोहियों का चयन होगा
चम्पावत में इस वर्ष सितंबर और अक्तूबर में पर्वतारोहण अभियान का आयोजन कि33 पर्वतारोहियों का चयन होगा 33 पर्वतारोहियों का चयन होगा 33 पर्वतारोहियों का च
योगेश, चम्पावत। इस वर्ष सितंबर और अक्तूबर में पर्वतारोहण अभियान का आयोजन किया जाएगा। इन अभियान के लिए 33 पर्वतारोहियों का चयन किया जाएगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि पर्वतारोहण अभियान के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। बताया कि अगले सितंबर और अक्तूबर में 6,316 मीटर ऊंचे माउंट भागीरथी और 6,349 मीटर ऊंचे माउंट पंचाचूली के लिए चयन किया जाएगा। बताया कि कुल 33 पर्वतारोहियों का चयन किया जाएगा। हर दल में 11 प्रतिभागी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि तीन सितंबर तक आवेदन जमा किए जाएंगे।
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