बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने जीता दिल
मोतिहारी के माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल के विद्यार्थियों ने कारगिल विजय दिवस पर पीपराकोठी स्थित एसएसबी कैंप में प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में एसएसबी के कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधन ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी।
मोतिहारी। ढाका रोड, भरौलिया बाजार स्थित माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल के विद्यार्थियों ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पीपराकोठी स्थित एसएसबी कैंप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार, कमांडेंट मेडिकल राजेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट संतोष कुमार, राकेश कुमार व असिस्टेंट कमांडेंट दीपक कुमार का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन कुन्दन कुमार झा ने किया। विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरपर्सन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जेएन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, ऑपरेशनल मैनेजर कुमार अभिषेक व एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कुणाल राज ने विद्यार्थियों व शिक्षकों को बधाई दी।
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