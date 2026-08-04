आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को बदनाम करना इतिहास का अपमान: अरशद मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताए जाने संबंधी कथित बयान की कड़ी निंदा की है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी टिप्पणी न केवल पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और संविधान की भावना का भी अपमान है। मौलाना मदनी ने कहा कि देश के लाखों मदरसों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों को आतंकवाद से जोड़ना बेहद गैर-जिम्मेदाराना और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों पर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं संस्थानों से निकले उलेमा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले आजादी का बिगुल फूंका था।