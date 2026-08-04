आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को बदनाम करना इतिहास का अपमान: अरशद मदनी
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने वाले बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ और समाज में बंटवारा करने वाला कदम बताया।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताए जाने संबंधी कथित बयान की कड़ी निंदा की है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी टिप्पणी न केवल पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और संविधान की भावना का भी अपमान है। मौलाना मदनी ने कहा कि देश के लाखों मदरसों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों को आतंकवाद से जोड़ना बेहद गैर-जिम्मेदाराना और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों पर आज आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं संस्थानों से निकले उलेमा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले आजादी का बिगुल फूंका था।
दारुल उलूम देवबंद और उससे जुड़े उलेमा का योगदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि जब उलेमा और मदरसा छात्र देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कुछ लोगों के पूर्वज अंग्रेजों से दया याचिका मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का दायित्व समाज में विश्वास, एकता और भाईचारा मजबूत करना है, न कि ऐसे बयान देना जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हों।
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