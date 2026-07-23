25 जुलाई को शामली ब्लॉक में लगेगा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पंजीकरण शिविर
शामली में 25 जुलाई को दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के परीक्षण एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में पात्र दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं। 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने और पिछले पांच वर्षों में ट्राइसाइकिल न मिलने वाले दिव्यांगजन पंजीकरण करा सकते हैं।
शामली। दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए 25 जुलाई को विकास खंड शामली में परीक्षण एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में ग्रामीण के साथ-साथ नगरीय क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजन भी भाग लेकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेशभर में 24 जुलाई से 16 अगस्त तक पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन के लिए परीक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद शामली में 25 जुलाई को विकास खंड शामली परिसर में शिविर लगाया जाएगा। विभाग के अनुसार ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जिन्हें पिछले पांच वर्षों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल नहीं मिली है, वे शिविर में पहुंचकर पंजीकरण करा सकते हैं।
शिविर में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। मासिक आय 22,500 रुपये से कम होने का प्रमाण देने के लिए राजस्व विभाग का आय प्रमाण-पत्र, बीपीएल कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, दिव्यांग पेंशन कार्ड अथवा सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, पार्षद या स्व-प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सीडीओ बृजेन्द्र शुक्ल ने सभी खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें।
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