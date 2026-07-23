25 जुलाई को शामली ब्लॉक में लगेगा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पंजीकरण शिविर

शामली। दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए 25 जुलाई को विकास खंड शामली में परीक्षण एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में ग्रामीण के साथ-साथ नगरीय क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजन भी भाग लेकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेशभर में 24 जुलाई से 16 अगस्त तक पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन के लिए परीक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद शामली में 25 जुलाई को विकास खंड शामली परिसर में शिविर लगाया जाएगा। विभाग के अनुसार ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जिन्हें पिछले पांच वर्षों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल नहीं मिली है, वे शिविर में पहुंचकर पंजीकरण करा सकते हैं।