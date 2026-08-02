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बोलेरो में भिड़ा बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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बोलेरो में भिड़ा बाइक सवार घायल

गोपीगंज। कोतवाली क्षेत्र के संसारापुर गांव के पास रविवार को बोलेरो में भिड़कर एक बाइक सवार घायल हो गया। बताया जाता है कि बाइक सवार धर्मेद्र कुमार 32 वर्षीय घायल हो गए। जौनपुर जिले के धनापुर बरसठी निवासी धर्मेद्र बाइक से घर जा रहा थ्ज्ञा। रास्ते में सामने खड़ी बोलेरो से टकराकर घायल हो गया। घायलावस्था में स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकारी एंबुलेंस के सहयोग से उन्हें गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तेज गति से चल रहे बाइक सवार आए दिन सड़क दुर्घटना में चोटिल हो जा रहे हैं।

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